إنشاء وحدة لريادة الأعمال بالمنظمة العربية

الخليج 365 :

أعلن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفسير إبراهيم الدخيري، عن تأسيس وحدة لريادة الأعمال بالمنظمة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية بغرض توفير البيئة السليمة لتطوير مجال ريادة الأعمال بالبلاد، وقال أمس في افتتاح دورة تدريب مدربين في ريادة الأعمال بمقر المنظمة، إن هذه الدورة تسعى لبناء قدرات وتقديم حزمة معلومات وترتيبات، وذلك بهدف إعداد مدربي ريادة أعمال بالقطاع الزراعي، ويستطيعون استغلال موارد ومدخرات السودان ، مشدداً على أن مبادرات ريادة الأعمال قادرة على إيجاد مشاريع فاعلة تسهم في دفع الاقتصاد، عبر قيام وتكوين أعمال صغيرة تنمو حتى تصبح كبيرة، مؤكداً بأن القطاعين الزراعي والحيواني هما المحرك الرئيسي للاقتصاد السوداني. وأضاف: المنظمة تستبشر خيراً بالتغييرات السياسية التي حدثت بالسودان، وأن هناك مساعي دولية لدعم السودان، منوهاً إلى أن الدعم يفترض أن يبدأ بالزراعة، وفي حال انصلاح حال الزراعة والثروة الحيوانية، سنكون قدمنا للاقتصاد ما يحتاجه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن بناء منظومة ريادة الأعمال سيسهم في نجاح هذه التجربة، ثم اختيار المدربين من ولايات السودان المختلفة.

وكشف مدير المركز الدولي لريادة الأعمال هاشم حسين، عن مشروع متكامل لريادة الأعمال، واعتبره من أفضل النماذج، داعياً للبدء في تنفيذه، وقال إن المرحلة المقبلة بها تحديات كثيرة، مشيراً إلى إعداد استراتيجية وطنية على ثلاث مراحل، ذات محتوى سوداني تستهدف تمكين الاقتصاد.

وشدد مدير عام بنك الخرطوم بالإنابة كاشف نعيم، على إيجابية الشراكة بين جهات البنك والمنظمة العربية واليونيدو، في إطار التعاون للنهوض بالقطاع الزراعي والإنتاجي بالسودان، وقال إن البنك ملتزم بدعم وتقديم العون لتطوير مجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن البنك لديه اهتمام خاص بفئات المرأة وصغار المنتجين والحرفيين.

وأعلن مدير شركة إرادة للتمويل الأصغر سيف بري، عن تمويل مشاريع للمستفيدين في المجال الزراعي بولاية كسلا، مشدداً على أهمية تطوير مشاريع ريادة الأعمال، وقال إن المرحلة المقبلة نستبشر فيها عهداً جديداً مما يتطلب بذل مزيد من الجهود.