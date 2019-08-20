وتأتي زيارة بومبيو، التي ستتضمن إجراء محادثات مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، وسط مخاوف من كندا بشأن ما إذا كان الكونغرس الأمريكي سيصدق على اتفاق تجاري جديد في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لرويترز.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان، "ستركز المناقشات على الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الكندية واسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كما ستحدد فرص إحراز تقدم إزاء تحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا وإطلاق سراح اثنين من المواطنين الكنديين قيد الاحتجاز التعسفي في الصين".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يتوجه إلى أوتاوا لإجراء محادثات بشأن التجارة وفنزويلا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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