انطلاق دور الـ32 لكأس "محمد السادس»" للأندية العربية الأبطال.. اليوم

ويشارك في البطولة - التي تأتي امتدادا لبطولة كأس زايد - أندية النجم الساحلي والترجي من تونس، الشباب والاتحاد من السعودية، شباب الأردن، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر من الجزائر، الاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر، الوصل والجزيرة من الإمارات، الهلال والمريخ من السودان، الجيش من سوريا، المحرق البحريني، الشرطة والقوة الجوية من العراق، هلال القدس من فلسطين، ظفار والنصر من عمان، العربي والسالمية والكويت من الكويت، النجمة والعهد من لبنان، أهلي بني غازي الليبي، نواذيبو من موريتانيا، الوداد وأولمبيك أسفي والرجاء من المغرب، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ32 من التصفيات الأولية المقامة في المغرب بمشاركة أندية الزوراء العراقي وهورسيد الصومالي واتحاد طنجة المغربي والرفاع البحريني والبنزرتي التونسي وتليكوم الجيبوتي وفومبوني القمري وشبيبة الساورة الجزائري.
وتستمر منافسات بطولة كأس "محمد السادس" للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019 / 2020 حتى أبريل من العام القادم، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة في العاصمة المغربية الرباط.
يذكر أن فريق النجم الساحلي التونسي حقق اللقب العربي في الموسم الماضي 2018/ 2019، بعدما ظفر بكأس بطولة زايد للأندية الأبطال بالفوز في المباراة النهائية على منافسه فريق الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف.
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