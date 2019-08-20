المملكة والسودان ..دعم صادق وتأكيد على مواصلة العطاء

ثم ان مواقف المملكة ومساعيها لاستقرار السودان لم تغب عن فضاء قضايا الساعة والتي بدأت منذ وقت مبكر وبتشاور وتنسيق مستمرين مع الأطراف الدولية الفاعلة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولعل الدعم الإنساني الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” للسودانيين وفي هذه المرحلة الصعبة والحساسة، له معان واضحة في المساندة والمؤازرة اتباعا للنهج الإسلامي الحنيف والقاعدة الشرعية المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص.
فالمملكة تعول على أن يسهم هذا الاتفاق بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم، في ظل دعم واهتمام والتزام المملكة بالسودان الشقيق فهو موقفها الذي تشهد له كافة المراحل التاريخية لهذه العلاقة الوطيدة. يعكس ذلك ما ذكره وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير أن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي ستسهم في بناء دولة متمكنة أمنيا واقتصاديا، وأن هذا الاتفاق سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، أن مواقف المملكة والتزامها التاريخي بأمن وسلامة السودان والحفاظ على مكوناته الأمنية والاقتصادية هي مواقف ثابتة تزداد صلابة وقوة وحزما مهما بلغت التحديات.
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