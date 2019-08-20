الأردن.. مداهمة حفل للمثليين في إحدى المزارع الخاصة

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، تأكيد مصادر أمنية تنفيذ عملية مداهمة للحفل بعد تقديم سكان قريبين من المزرعة، شكاوى عن سماعهم أصوات مزعجة و غريبة مبلغين عن شكوكهم بإقامة حفلات مشبوهة في هذه المزرعة.
ونقل موقع ”عمون“ عن مصدر أمني قوله ”إنه ونتيجة العديد من شكاوى الأهالي التي وردت للأجهزة الأمنية عن تواجد عدد من الأشخاص داخل إحدى المزارع الخاصة وتسببهم بإزعاجات كبيرة للأحياء السكنية والمنازل المجاورة تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتم ضبط عدد من المخالفين للقانون والذين يعتقد أنهم من المثليين جنسيا وتحويلهم إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم وفق الأنظمة والقوانين المرعية في مثل هذه الحوادث“.
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