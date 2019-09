طرح فيلم "Angel Has Fallen" بدور العرض السينمائى 23 أغسطس

تستقبل دور العرض السينمائي العالمي فيلم النجم جيرارد بتلر Angel Has Fallen والذي يشارك ببطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاي ، و تدور احداث العمل حول عميل سري يدعى (مايك بانينج) يشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس .

من آخر أعمال باتلر كان فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon: The Hidden World، وتدور أحداثه من الفيلم الذى يأتى باسم "The Hidden World" عن الوقت الذى يحقق فيه Hiccup حلمه فى إنشاء يوتوبيا تنعم بالسلام، تم اكتشاف Toothless لزميله غير المرتب الذى يؤدى إلى غضب Night Nury، ويتم تصاعد الخطر فى الداخل ويخضع الجميع لعهد هيكوب كرئيس للقرية، ويجب على كل من التنين والركاب اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذهما.

الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، وكيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاى باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التى تحمل اسم How to Train Your Dragon.