واشنطن: أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية نعتبرها دعمًا لـ“منظمة إرهابية“

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية الاثنين، إن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

وبشأن أنباء عن عزم اليونان تقديم مساعدات تقنية للناقلة، قال المسؤول إن واشنطن أوضحت موقفها لليونان بشأن ناقلة النفط الإيرانية.