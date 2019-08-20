قال مسؤول بالخارجية الأمريكية الاثنين، إن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.
وبشأن أنباء عن عزم اليونان تقديم مساعدات تقنية للناقلة، قال المسؤول إن واشنطن أوضحت موقفها لليونان بشأن ناقلة النفط الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية نعتبرها دعمًا لـ“منظمة إرهابية“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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