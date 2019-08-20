الطاهر التوم: لا أظن أن عاقلاً يحب أن يقال في وصف رجل حكم الشعب السوداني 30 سنة بانه “جبان “

دافع الاعلامي السوداني “الطاهر حسن التوم” ضد الهجوم على الرئيس المعزول “عمر البشير” على خلفية ظهوره داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته يوم الاثنين، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وقال “الطاهر التوم” على صفحته الرسمية بفيسبوك ” بعد انتفاضة ابريل كان البعض يصف الرئيس جعفر النميري بالبليد، ولا اعرف اساءة لشعب غير ان يقال في حق من حكمه ١٦ عاما بانه ” بليد “! .

مضيفاً: وقد ساء البعض اليوم ظهور الرئيس البشير في المحكمة بثبات وشجاعة، وهما مما اشتهر بهما في ساحات المعارك العسكرية مقاتلا، وفي اتخاذ القرارات السياسية حاكما (صائبة او خاطئة ليست موضع النقاش ).

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ولا اظن ان عاقلا يحب ان يقال في وصف رجل حكم الشعب السوداني ما يقارب ال 30 سنة بانه “جبان “!. من العدل ان تعرف لخصمك ومن تكره قدره ، وان تكون عادلا في الحكم عليه، وصدق الله العظيم ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ).

ولاقى منشور “التوم” تفاعلاً كبيراً على صفحته بفيسبوك مابين ناقد لما قال ومؤيد.

وكان “الطاهر التوم” قد تعرض لهجوم لاذع خلال تقديمه لبرنامجه الشهير “حال البلد” إبان إدارته لقناة سودانية٢٤، بسبب إتهامه بمحاباة النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)