وقالت الصحفية في افتتاحيتها: "على النخب السياسية والرأي العام في الولايات المتحدة، إدراك أنه رغم قدرتها على تحريض المحتجين المتطرفين في هونغ كونغ، وتصعيب الأمر على المدينة في استعادة النظام، فإنه لا يمكنها التأثير على قرارات بكين حول وضع هونغ كونغ".
وصدرت الافتتاحية مع استعداد المدينة لمزيد من المظاهرات هذا الأسبوع، بعدما قال منظمون إن 1.7 مليون شخص، شاركوا في احتجاج يوم الأحد.
وقالت "غلوبال تايمز"، إن الصين تأمل أن تتمكن القوى الداخلية في هونغ كونغ من استعادة النظام بدعم من الحكومة المركزية، لكن "التدخل القوي" من جانب الصين، سيكون الخيار الوحيد إذا لم تتمكن المدينة من ذلك.
وأضافت أن المحادثات بين بكين وواشنطن لحل الخلاف التجاري "صعبة بالفعل" على الولايات المتحدة، ولا يمكنها "تحمل أي عبء آخر".
وتابعت الافتتاحية أن الخلاف التجاري أدى إلى تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض ضغوط إضافية على الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة صينية: واشنطن عاجزة عن التأثير على قرارات بكين في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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