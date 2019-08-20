نتانياهو يهدد غزة بضربة عسكرية "قاتلة"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الإثنين، بتوجيه ضربة عسكرية قاتلة لقطاع غزة، مندداً بانتقادات المعارضة الإسرائيلية، بسبب عجزه عن مواجهة حركة حماس.

وقال نتانياهو، في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته لأوكرانيا: "مستعدون لمعركة واسعة، وإذا حدثت، فستكون ضربة عسكرية قاتلة"، حسب القناة الإسرائيلية الـ12.

وأضاف نتانياهو "لا أستطيع أن أفصح عما نقوم به، وأي تحضيرات قمنا بها، لكن بعض الأشخاص الذين ينتقدونا يعرفون أنه يتم عمل أشياء لم تُعمل من قبل".

ورداً على منتقدي تعامله مع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن مستعدون لهذه العملية، والهدف في النهاية هو الحفاظ على الهدوء والأمن مع غزة، لكن أن نقول لا يوجد ردع لغزة، هذا هراء"، متابعاً "حماس نفسها تصدر تعليمات لعناصرها بالامتناع عن تنفيذ عمليات".

وهدد نتانياهو بشكل متكرر في الأيام الماضية، بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، بعد تزايد التوتر مع القطاع، خاصةً بعد عودة إطلاق الصواريخ من غزة، وتزايد وتيرة العمليات المسلحة على حدود القطاع

وانتقدت المعارضة الإسرائيلية، بحدة لنتانياهو، بسبب تعامله مع حماس التي تسيطر على غزة، والسماح لها بإدخال الأموال، فيما دعا وزراء ومسؤولون إسرائيليون للعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة، وإنهاء حكم الحركة فيها.

