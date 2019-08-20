وزير العدل الأمريكي يقيل رئيس مصلحة السجون بعد انتحار إيبستين

أعلن وزير العدل الأمريكي ويليام بار أمس الإثنين، إقالة القائم بأعمال رئيس مصلحة السجون الاتحادية من منصبه ونقله إلى وظيفة أخرى.

وسبق لبار أن أعرب عن مخاوفه من "المخالفات الخطيرة" في السجن الاتحادي الكائن في نيويورك، أين عثر على رجل المال الثري والمتهم بالاتجار الجنسي بالأطفال جيفري إيبستين، ميتاً في 10 أغسطس (آب) الجاري، وجاء في تقرير الطبيب الشرعي الأسبوع الماضي، أنه مات منتحراً.

وتواجه وزارة العدل ضغطاً سياسياً الآن من قبل الكونغرس بعد الوفاة، وسط غضب شعبي من إخفاق السجن في ضمان تقديم إيبستين للمحاكمة.

يذكر أنه تم إعداد لائحة اتهام ضد إيبستين في الشهر الماضي بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات والتآمر، ودفع بأنه غير مذنب، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة، وقبل 12 يوماً من موته، ألغي إخضاعه للمراقبة خشية إقدامه على الانتحار، ولم يذكر بار، في بيانه إيبستين.