ترامب يرغب في خفض الفائدة الأمريكية

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على البنك المركزي الأمريكي، ودعاه إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس، لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو، في الوقت الذي يشكو فيه من ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى "وهو ما يضر بكل أسف بمناطق أخرى من العالم".

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يجب خفض الفائدة الاتحادية بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل في فترة قصيرة، مع احتمال الحاجة إلى إجراءات أخرى للتخفيف الكمي، إذا حدث هذا فإن اقتصادنا سيكون أفضل، والاقتصاد العالمي سيتحسن بشدة وبسرعة بما يفيد الجميع".

وقرر مجلس الاحتياط الاتحادي في الشهر الماضي خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2008، مشيراً إلى استعداده لمزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة الغموض الناجمة عن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب مع الصين، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

يذكر أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية، وتراجع سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسي،ة مع ظهور تحذيرات من دخول الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تدخل البنك المركزي الأمريكي، لتخفيف السياسة النقدية.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي خفض الشهر الماضي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لينخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى ما يتراوح بين 2 و2.25%