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الجيش السوري يتقدم في خان شيخون وسط معارك عنيفة

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر بالمعارضة أن القوات الحكومية وحلفاءها اقتحموا بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، محققين تقدمًا على المعارضة في البلدة التي تستعر فيها معارك برية ليل الاثنين.

وقال المرصد السوري الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا إن القوات الحكومية سيطرت على أحياء البلدة الشمالية والشرقية. وقال المصدر المنتمي لأحد فصائل المعارضة هناك إن القوات الموالية للحكومة لم تقتحم سوى جزء من البلدة وأن قوات المعارضة تخوض معارك ضارية لصدها.

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