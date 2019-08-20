الجيش السوري يتقدم في خان شيخون وسط معارك عنيفة

وقال المرصد السوري الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا إن القوات الحكومية سيطرت على أحياء البلدة الشمالية والشرقية. وقال المصدر المنتمي لأحد فصائل المعارضة هناك إن القوات الموالية للحكومة لم تقتحم سوى جزء من البلدة وأن قوات المعارضة تخوض معارك ضارية لصدها.
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