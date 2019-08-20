ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط، في المركز الثاني مع 6 أندية أخرى، في حين يملك وولفرهامبتون نقطتين في المركز الثالث عشر.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 6 نقاط، مع آرسنال.
وتأتي 7 فرق برصيد 4 نقاط لكل منها وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرايتون وتوتنهام وبورنموث وشيفيلد يونايتد وإيفرتون.
في حين يملك كل من بيرنلي ونوريتش سيتي 3 نقاط، مقابل نقطة لكريستال بالاس وتشيلسي وويستهام.
ولم تحصد أندية أستون فيلا ونيوكاسل وساوثهامبتون وواتفورد أي نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية:
1. ليفربول وآرسنال، 6 نقاط.
2. مانشستر سيتي وبرايتون وتوتنهام وبورنموث وشيفيلد يونايتد وإيفرتون، ولكل منهم 4 نقاط.
3. بيرنلي ونوريتش سيتي، ولكل منهما 3 نقاط.
4. وولفرهامبتون وليستر سيتي، ولكل منهما نقطتين.
5. كريستال بالاس وتشيلسي وويستهام، ولكل منهم نقطة وحيدة.
6. أستون فيلان ونيوكاسل وساوثهامبتون وواتفورد، ولا يملك أي منهم ولا نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون ونهاية الجولة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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