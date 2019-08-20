ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون ونهاية الجولة الثانية

اختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع وولفرهامبتون، الاثنين.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 4 نقاط، في المركز الثاني مع 6 أندية أخرى، في حين يملك وولفرهامبتون نقطتين في المركز الثالث عشر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 6 نقاط، مع آرسنال.

وتأتي 7 فرق برصيد 4 نقاط لكل منها وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرايتون وتوتنهام وبورنموث وشيفيلد يونايتد وإيفرتون.

في حين يملك كل من بيرنلي ونوريتش سيتي 3 نقاط، مقابل نقطة لكريستال بالاس وتشيلسي وويستهام.

ولم تحصد أندية أستون فيلا ونيوكاسل وساوثهامبتون وواتفورد أي نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية:

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1. ليفربول وآرسنال، 6 نقاط.

2. مانشستر سيتي وبرايتون وتوتنهام وبورنموث وشيفيلد يونايتد وإيفرتون، ولكل منهم 4 نقاط.

3. بيرنلي ونوريتش سيتي، ولكل منهما 3 نقاط.

4. وولفرهامبتون وليستر سيتي، ولكل منهما نقطتين.

5. كريستال بالاس وتشيلسي وويستهام، ولكل منهم نقطة وحيدة.

6. أستون فيلان ونيوكاسل وساوثهامبتون وواتفورد، ولا يملك أي منهم ولا نقطة.