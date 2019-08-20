مسؤولون كبار بالبيت الأبيض يبحثون خفض الضرائب

أفادت صحيفة واشنطن بوست الاثنين، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولين كبارًا بالبيت الأبيض يبحثون إمكانية خفض ضرائب الأجور على نحو مؤقت في مسعى لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تباطؤ محتمل.
وقالت الصحيفة إن النقاشات الجارية في هذا الشأن مازالت في مراحلها المبكرة وإن المسؤولين لم يقرروا بعد إن كانوا سيطلبون من الكونغرس الموافقة على خفض ضريبي.
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