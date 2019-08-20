برشلونة يعلن إصابة ديمبلي وفترة غيابه عن الملاعب

وقال برشلونة في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كشفت الفحوصات إصابة اللاعب عثمان ديمبلي في أوتار الركبة اليسرى، وسيغيب للأسابيع الخمسة القادمة".
وسيغيب اللاعب الفرنسي عن برشلونة خلال المباريات الثلاث المقبلة في الليغا، قبل فترة التوقف الدولي الأولى لهذا الموسم.
وانضم عثمان ديمبلي إلى زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي خرج مصابا أيضا، خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لليغا.
يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن المباراة الافتتاحية للفريق الكتالوني، بسبب الإصابة أيضا.
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