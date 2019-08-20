العثور على تابوت فريد في القرم

وقال بوتياغين في تصريح لوكالة "نوفوستي"، يعود هذا التابوت إلى النصف الثاني من القرن السادس، وإنه "فريد من نوعه لأن القبر لم يبن بالحجر كما كان متبعا، بل محفور في قطعة من الصخر. أي أنه تابوت صخري حقيقي، الأمر غير المعتاد في تلك الفترة المبكرة".
يعتقد أن التابوت كان لدفن طفل. ولكنه فارغا على الرغم من أن الغطاء الصخري كان سليما وفي مكانه، "لذلك يحتمل أن يكون التابوت مخصصا لوضع رماد جثة المتوفي بعد حرقها، أو تكريما لشخص توفي في مكان بعيد عن أهله".
ويذكر أنه خلال عمليات شق طريق "تافريدا" السريع عثر على مقبرة تحتوي على أكثر من 70 رفاتا من دون جمجمة تعود إلى القرون 10-13 . ويعتقد العلماء أنه رفات أسرى قطعت رؤوسهم وثبتت على الرماح لتعرض على العامة، أو أنها كومت على شكل هرم.
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