نتنياهو عن "واقعة الخبز" مع زوجته: يبدو أننا اخترعنا وسيلة لجذب الانتباه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لولا فعلة زوجته سارة في مطار بوريسبل بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، لما حصلت زيارته "التاريخية" على هذه التغطية الإعلامية.

وجاء تصريح نتنياهو تعليقا على فيديو متداول إعلاميا، تظهر فيه زوجته سارة وهي ترمي قطعة خبز الضيافة الذي يقدم عادة لكبار الزوار كبادرة احترام وتقدير.

وقال إن زوجته، احتراما لأوكرانيا، اختارت ارتداء الملابس الصفراء والزرقاء (ألوان العلم الأوكراني)، على وجه التحديد، خلال زيارتها إلى كييف، واصفا الحادث في مطار بوريسبل بأنه "وسيلة لجذب الانتباه".

وأضاف قائلا: "أقوم بزيارة تاريخية لأوكرانيا. لكنني أشك في أنها كانت ستلقى تغطية إعلامية (مناسبة) لو لم تكن هناك (حادثة الخبز)".

وأكد نتنياهو أنه "إذا كان مطلوبا لفت الانتباه إلى زيارة، تجلب الاتفاق حول منطقة التجارة الحرة، و(نقل) الممثلية الأوكرانية إلى القدس، وإنجازات مهمة أخرى، فليكن (ذلك)".

وقال مازحا: "يبدو أننا اخترعنا وسيلة لجذب الانتباه. سنستمر".