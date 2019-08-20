وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق التونسي كل من: حسام الحباسي، ومروان الصحراوي، وعلاء الدين الدريدي، في الدقائق (31، 69، 77) على الترتيب، بينما أهدر المدافع التونسي، محمد الحبيب يكن، ضربة جزاء لفريقه، في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، على الملعب البلدي بمدينة الرشيد المغربية.
وحصد النادي البنزرتي نقاط اللقاء الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثانية التي تضم أيضا شبيبة الساورة الجزائري، وفومبوني كلوب من جزر القمر، اللذين سيلعبان فيما بينهما اليوم أيضا، إضافة إلى أساس تيليكوم.
كانت هذه تفاصيل خبر البنزرتي التونسي يقسو على أساس تيليكوم الجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.