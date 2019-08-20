مصادر: إسرائيل تشجع سكان غزة على مغادرة القطاع

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، قوله إن إسرائيل تتحقق أيضا من الدول، بما فيها دول في الشرق الأوسط، المستعدة لاستقبال الغزيين.
وكشف أن إسرائيل اتصلت في الفترة الأخيرة بقادة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وسألتهم بشأن استعدادهم لاستقبال الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة، ولكن لم توافق أي دولة على ذلك حتى الآن.
وأشار المسؤول إلى أن أكثر من 35 ألفا من سكان غزة غادروا القطاع العام الماضي، مشيرا إلى أن "هذا الرقم كبير".
وأضاف أن إسرائيل تدرس كذلك السماح للغزيين باستخدام مطار "نيفاتيم" القريب من القطاع لمغادرته.
وأوضح أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعمل على تسهيل مغادرة سكان غزة للقطاع خلال العام الأخير.
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