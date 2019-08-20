وأشار المصدر، في وقت سابق، أن وحدات من الجيش السوري شرعت بدخول مدينة خان شيخون في ريف إدلب من الجهة الغربية.
وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق انطلاقا من ريف حماة لاستعادة السيطرة على ريفي حماة وإدلب، حيث تمكن خلالها من الوصول إلى مشارف مدينة خان شيخون، أحد معاقل "جبهة النصرة" في ريف إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري ينتشر في بعض أحياء خان شيخون الشمالية وسط معارك عنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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