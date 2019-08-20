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الجيش السوري ينتشر في بعض أحياء خان شيخون الشمالية وسط معارك عنيفة

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أكد مصدر عسكري سوري لـ RT، أن قوات الجيش السوري انتشرت في بعض أحياء مدينة خان شيخون الشمالية، وسط معارك واشتباكات عنيفة مع المسلحين.

وأشار المصدر، في وقت سابق، أن وحدات من الجيش السوري شرعت بدخول مدينة خان شيخون في ريف إدلب من الجهة الغربية.

وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق انطلاقا من ريف حماة لاستعادة السيطرة على ريفي حماة وإدلب، حيث تمكن خلالها من الوصول إلى مشارف مدينة خان شيخون، أحد معاقل "جبهة النصرة" في ريف إدلب.

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