في إحتفال ساحة الحرية .. أحداث شغب تتسبّب في إنهاء وصلة نانسي عجاج الغنائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تَسَبّبَت أحداث شغبٍ جُزئيةٍ أمس الأول بساحة الحُرية في إنهاء وصلة الفنانة نانسي عجاج الغنائية، وذلك بعد أن تراشق عددٌ من المتواجدين بقوارير المياه، إضافةً إلى رفض بعضهم النزول من المسرح، لتقوم اللجنة المنظمة بإنهاء وصلة نانسي الغنائية، وإنهاء الاحتفالية التي حَضرَها الآلاف من الأُسر والشباب، وكانت حديث الشارع طيلة يوم أمس.

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