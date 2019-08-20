المريخ يفلت من أهلي مروي في الممتاز

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الخليج 365 :
أفلح المريخ في تحويل خسارته بهدفين مقابل هدف إلى فوزٍ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأثنين” ضمن المرحلة الأولى من الممتاز.
وكان المريخ قد تقدّم بالهدف الأول عن طريق السماني الصاوي، قبل أنّ يدرك أهلي مروي التعادل عبر ديفيد ألينا.
وعاد أصحاب الأرض ليسجلوا الهدف الثاني أحرزه اللاعب جمال عطية.
وتمكّن بكري المدينة من تسجيل هدفين قبل نهاية اللقاء ليمنح فريقه النقاط كاملة.
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