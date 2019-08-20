نفوق أكثر من (25) الف رأس من الضأن السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مصدرو المواشي السودانية الى المملكة العربية السعودية، عن نفوق اكثر من 25 الف رأس من الضأن، وتكبد المصدرين والاقتصاد خسائر مالية فادحة،

وقدر عدد من مصدري الماشية الحية الخسائر بملايين الدولارات، وارجعوا سبب النفوق جراء تأخر دخول نحو 6 بواخر محملة بالاضاحي للسعودية

وقالوا مصدرون (السوداني) ان السلطات السعودية احتجزت البواخر لاكثر من اسبوع بالرغم من اكتمال كل الاجراءات الصحية والبيطريه ما ادى لنفوقها. الى ذلك طالب المصدرون المتضررون السلطات السودانية بمخاطبة السلطات السعودية لتعويض المصدرين عن هذه الخسائر، وتكوين لجنة تحقيق لتوضيح تأخر افراغ البواخر السودانيه وحماية الصادرات السودانية.

واكد شعبة مصدري الماشية الحية، نفوق الآلاف من الضأن بالسعودية، وقال امين عام الشعبة صديق حدوب ل(السوداني) ان هؤلاء المصدرين وبعض الادارات الفنية يتحملون خطأ تصدير اعداد كبيرة من المواشي، خلال فترة قصيرة من عطلة الأضحى، وإضاف : كان يجب على ادارة الموانئ السودانية عدم السماح بخروج هذه الاعداد، مشيرا الى ان نفوق هذه الاعداد يعد خسارة فادحة.

وفي المقابل، اوضح مقرر شعبة الماشية السابق خالد وافي، بان عملية تفريغ البواخر تاخرت لاكثر من اسبوع، دون الحصول على الماء والغذاء ما ادى الى نفوق الآلاف منها ، مشيرا الى تضرر اكثر من 15 مصدر من عملية تأخر افراغ البواخر