غارزيتو يتسبب في ملاحقة المريخ بواسطة “فيفا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المسؤولين بنادي المريخ بخطاب جديد يحوي مطالبة مالية تقدر بحوالي 400 ألف دولار عبارة عن حقوق المدرب الفرنسي السابق للفريق دييغو غارزيتو الي جانب بعض الأموال التي تخص نجله المعد البدني انذاك أنطوني. وقال مصدر رفيع بالاتحاد السوداني لكرة القدم ان لجنة الانضباط بالفيفا منحت المريخ مهلة 30 يومآ لسداد المبالغ المالية التي تخص غارزيتو ونجله أنطوني وبالعدم فإن الاحمر سيكون تحت طائلة العقوبات. واشار المصدر إلى أن خطاب الفيفا الجديد بشأن حقوق غارزيتو وانطوني تم تحويله الي المكتب التنفيذي لنادي المريخ خلال الأسبوعين الماضيين. يذكر ان لجنة الانضباط بالفيفا سبق وان عاقبت المريخ بالحرمان من التسجيلات لفترة عام واحد نتيجة عدم الايفاء بحقوق اللاعب الايفواري كواسي مارسيال.

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