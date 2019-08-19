كندا.. زعيم المعارضة يطالب بفتح تحقيق جنائي بحق ترودو

أعلن زعيم المعارضة المحافظة الكندية، أندرو شير، أنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بعد أن اتهمه تقرير رسمي بانتهاك القانون حول تضارب المصالح.
ووجه شير الذي سيترشح لخلافة ترودو في الانتخابات التشريعية المقبلة، في أكتوبر 2019، اليوم الاثنين، رسالة إلى الدرك الملكي الكندي يطلب فيها التحقيق في احتمال قيام رئيس الوزراء بـ "عرقلة سير القانون".
وصرح زعيم الحزب المحافظ خلال مؤتمر صحفي قائلا: "نعرف أنه خالف القانون حول تضارب المصالح.. علينا الآن أن نعرف ما إذا ارتكب جرما".
وقال شير: "اليوم في ضوء استنتاجات مفوّض الأخلاقيات ومعلومات عن تدخل سابق للدرك الملكي الكندي، طلبت رسميا من الشرطة الفدرالية إعادة دراسة هذا الملف".
جدير بالذكر أن تقرير مفوض الأخلاقيات خلص إلى أن ترودو خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائبة العامة لتسوية قضية جنائية.
وأكد ترودو، يوم الأربعاء، أنه "يتحمل مسؤولية أخطائه"، لكنه رفض الاعتذار معتبرا أنه تصرف "لحماية وظائف الكنديين".
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