بوغبا يضيع ضربة جزاء ثمينة لـ"الشياطين الحمر"

أعاد ولفرهامبتون ضيفه مانشستر يونايتد الى أرض الواقع، وذلك باجباره على الاكتفاء بالتعادل 1-1 الإثنين في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وكان فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير استهل الموسم بفوز ساحق على غريمه تشلسي برباعية نظيفة لا تعكس فعلا مجريات المباراة لاسيما في الشوط الأول، لكن ساوثمبتون اعاده الى أرض الواقع وذكريات الماضي القريب، أي الموسم الماضي حين أخرجه من ربع نهائي مسابقة الكأس بالفوز عليه 2-1، ثم تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز على ملعبه أيضا.
واستهل مان يونايتد اللقاء بشكل واعد من خلال التقدم في الدقيقة 27 عبر الفرنسي أنتوني مارسيال، لكن البرتغالي روبن نيفيس أدرك التعادل في الدقيقة 55 من تسديدة رائعة.
وحصل يونايتد على فرصة لاستعادة التقدم لكن الفرنسي بول بوغبا أهدر ركلة جزاء بعدما صدها الحارس البرتغالي روي باتريسيو.
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