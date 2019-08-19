قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، قبيل قمة لمجموعة السبع بفرنسا، في مطلع الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم مكتب جونسون: "بحثا القضايا الاقتصادية، وعلاقاتنا التجارية، وأطلع رئيس الوزراء الرئيس على أحدث تطورات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. ويتطلع الزعيمان إلى الالتقاء خلال القمة".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يبحث هاتفياً مع ترامب ملف بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.