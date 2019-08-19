جونسون يبحث هاتفياً مع ترامب ملف بريكست

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، قبيل قمة لمجموعة السبع بفرنسا، في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون: "بحثا القضايا الاقتصادية، وعلاقاتنا التجارية، وأطلع رئيس الوزراء الرئيس على أحدث تطورات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. ويتطلع الزعيمان إلى الالتقاء خلال القمة".