الدفاع المدني يقف على الأوضاع بشمال بحري

تفقد المجلس الأعلى للدفاع المدني منطقة شمال بحري ووقف على حجم الخسائر عقب تعرض المنطقة للسيول والأمطار.
حيث وقف الوفد خلال الزيارة على حجم الأضرار الناجمة عن كمية المياة بالمنطقة والتقى بأهالي المنطقة، واستمع الوفد إلى احتياجاتهم العاجلة وتفقد الإجراءات والتدابير التي تضطلع بها الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة، ووجه الوفد باتخاذ العديد من الخطوات والتدابير التي تسهم في تخفيف الآثار السالبة عن المواطنين.
وعقب عودة الوفد اجتمع مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي استمع إلى شرح وتقرير مفصل من الوفد عن الموقف.
وأضاف اللواء حامد أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وجه بتقديم العون والمساعدة العاجلة للمتضررين وفتح جسر مع المنطقة، موجها حكومة الولاية والوزارات والمصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات والتحوطات اللازمة التي تسهم في الحد من الأضرار والمتوقعة في الأيام المقبلة وتوفير الخدمات الضرورية لسكان المنطقة بجانب حصر الخسائر والأضرار. وأبان اللواء حامد أنه لم تسجل خسائر في الأرواح وأن الزيارات الميدانية ستتواصل للمنطقة لاتخاذ المعالجات اللازمة.
وتهيب قوات الشرطة المواطنين بالابتعاد عن مجرى السيول ومناطق الهشاشة حول مجرى الأنهار حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
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