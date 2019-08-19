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عاجل .. التحالف يناشد المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وناشد التحالف المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في العاصمة اليمنية، وذلك فقاً لما ورد عن فضائية "العربية".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، استمرار عمليات التحالف لدعم استقرار اليمن وإعادة الشرعية، وتطهير المدن اليمنية من أي وجود للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال العقيد المالكي في مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض: "ندعو إلى أن يكون هناك عمل مشترك من جميع المكونات السياسية والاجتماعية مع الحكومة اليمنية الشرعية، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، وتحرير المناطق اليمنية المتبقية من الانقلاب"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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