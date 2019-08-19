عاجل .. التحالف يناشد المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في صنعاء

وناشد التحالف المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في العاصمة اليمنية، وذلك فقاً لما ورد عن فضائية "العربية".
وقال العقيد المالكي في مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض: "ندعو إلى أن يكون هناك عمل مشترك من جميع المكونات السياسية والاجتماعية مع الحكومة اليمنية الشرعية، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، وتحرير المناطق اليمنية المتبقية من الانقلاب"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
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