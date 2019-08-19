العسكري يؤجل الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي إلى الثلاثاء

ووفق بيان صدر عن المجلس فإن التأجيل تم تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من جاء في قائمة الخمسة أسماء التي قُدمت الأحد.
وكان من المقرر الكشف عن تشكيلة المجلس الأحد، بموجب اتفاق توصل إليه كل من المجلس العسكري وتحالف المعارضة.
وتضمن بيان صدر الاثنين عن المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان، حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة، أي من الأحد إلى الثلاثاء.
وأوضح أن ذلك تم تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من جاء في قائمة الخمسة أسماء التي قُدمت الاحد.
وسيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيرأسه عسكري للأشهر الـ21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ18 شهرا المتبقية. ويذكر أنه سيكون من مهام المجلس الإشراف على تشكيل إدارة مدنية انتقالية تضم حكومة ومجلسا تشريعيا.
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