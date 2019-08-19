بالفيديو:طالب بمناظرة مع رجال الدين .. ذو النون يقول:(ربنا أمر بالثورة دي والانبياء هم عبارة عن ثوار)

ذكر الناشط السياسي عثمان ذو النون بان الله امر بالثورة التي اسقطت نظام المخلوع كاشفا عن رغبته في اجراء مناظرة مع رجال الدين الذين انتقدوا الثورة حيث قال:(انا طالب مناظرة مع هذا الشخص ومع اخرين) في اشارة الى الداعية مزمل فقيري في سياق رده على مقطع للفيديو هاجمه فيه.

وأوضح ذو النون بان المناظرة الغرض منها اثبات ان الدين مع الثورة وان الانبياء انفسهم كانوا ثوار حيث قال:(كل الذين وقفوا بلغة الدين ضد الثورة الان دايرين معاهم مناظرة عشان نوريهم انو الدين دا هو ذاته مع الثورة) مضيفا قوله: (وانو ربنا امر بالثورة دي وانو الانبياء عبارة عن ثوار).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)