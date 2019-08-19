بالصورة: ابتسامة البشير داخل “قفص الإتهام” تثير فضول رواد مواقع التواصل ويأتيهم تفسيرها

اثارت ابتسامة الرئيس المعزول عمر احمد البشير داخل قفص الإتهام اثناء مثوله للمحاكمة يوم الاثنين، فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين عن مناسبتها برغم ما ألم به، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وجاء تفسير ابتسامته بحسب مصادر: تفاعلاً بالهتافات الداوية التي ضجت بها القاعة (منصور منصور يا البشير)

ووصل البشير مقر المحكمة وسط حراسة عسكرية كبيرة ومشددة، وقد جلس في قفص الاتهام وبدا مرتباً لحيته ويرتدي جلبابا أبيض وهتف العشرات من أقاربه في قاعة المحكمة “الله أكبر لا إله إلا الله”، ورد عليهم بالكلمات نفسها.

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وأقرّ البشير بتلقي تسعين مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم الاثنين.

وقال الفريق شرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد، إن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال “قام بتسليمها إياه عدد من الموفدين من محمد بن سلمان”

وظهر الرئيس السوداني المعزول لأول مرة يوم الاثنين خلف قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته بحضور نحو ٧٠ محامياً ضمن هيئة الدفاع.

وكان من المقرر عقد جلسة محاكمته السبت الماضي، لكنها أجلت لتزامنها مع مراسم توقيع الاتفاق النهائي بخصوص المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير” قائد الحراك الشعبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)