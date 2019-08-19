التاريخ: 19-أغسطس-2019
13 مشاهدة
أجلت قوات الدفاع المدني ركاب بص سفرى جرفته السيول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم،اليوم (الإثنين)، وتم إخراج الركاب البالغ عددهم 47 راكباً بواسطة السلالم الخاصة بقوات الإنقاذ البرى بإشراف اللواء عثمان العطا وإجلاء جميع الركاب دون حدوث خسائر في الأرواح بحسب الصيحة الآن.
وضربت سيول شديدة مدينة الجيلي (شمال الخرطوم) صباح اليوم (الإثنين) بعد تهدم جزء من الحاجز الترابي حول المدينة والذي أدى إلى إغراق العديد من المنازل والممتلكات.
وتهدد مخلفات السيول بكارثة إنسانية في المنطقة، وأطلق المواطنون دعوة لجميع الجهات لتقديم المساعدة بعد تعرضهم لخراب بالمنازل جراء السيول .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : إجلاء ركاب بص سفري جرفته السيول بمنطقة الجيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.