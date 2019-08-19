عاجل : إجلاء ركاب بص سفري جرفته السيول بمنطقة الجيلي

أجلت قوات الدفاع المدني ركاب بص سفرى جرفته السيول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم،اليوم (الإثنين)، وتم إخراج الركاب البالغ عددهم 47 راكباً بواسطة السلالم الخاصة بقوات الإنقاذ البرى بإشراف اللواء عثمان العطا وإجلاء جميع الركاب دون حدوث خسائر في الأرواح بحسب الصيحة الآن.

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وضربت سيول شديدة مدينة الجيلي (شمال الخرطوم) صباح اليوم (الإثنين) بعد تهدم جزء من الحاجز الترابي حول المدينة والذي أدى إلى إغراق العديد من المنازل والممتلكات.

وتهدد مخلفات السيول بكارثة إنسانية في المنطقة، وأطلق المواطنون دعوة لجميع الجهات لتقديم المساعدة بعد تعرضهم لخراب بالمنازل جراء السيول .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)