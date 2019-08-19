العسكري يتفقد متضرري السيول بالخرطوم

قام عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع، الفريق أول ركن جمال عمر، بجولة على متن طائرة مروحية في مناطق الفكي هاشم والخليلة والجيلي، رافقه فيها مديرو أجهزة الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة.

وتأتي الخطوة بتوجيهات عاجلة أصدرها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وبحسب وكالة السودان للأنباء أن الوفد تفقد الأوضاع بتلك المناطق، بعد تعرضها للأمطار والسيول يوم الإثنين.

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وتعرضت مدينة الجيلي (شمال الخرطوم) صباح يوم الإثنين إلى سيول عارمة اجتاحت المنطقة من الجهة الشرقية، بعد تهدم جزء من الحاجز الترابي حول المدينة، وأدى ذلك إلى إغراق العديد من المنازل والممتلكات بالأحياء الجنوبية في المدينة.

وأدى هذا الأمر إلى مغادرة عدد من المواطنين منازلهم، وذلك لإنقاذ أرواحهم، وأفاد مواطنون من المنطقة بأنه حتى الآن لم تحص حالات وفيات أو إصابات.

واستنجد مواطنو المدينة بالمنظمات الطوعية بضرورة الإسراع في تقديم المواد الإغاثية والإيوائية, مشيرين إلى أن أضراراً بالغة لحقت بهم جراء السيول.

وارتفع منسوب النيل من الناحية الغربية، مما يهدد بكارثة إنسانية في المنطقة، ودعا المواطنون جميع الجهات لتقديم المساعدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)