حذر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الممثل السوداني لؤي محترم – حذر الثوار مما اسماه بالعنصرية والانصرافية موضحاً بأن هناك مؤامرة يعد لها المجلس العسكري حيث قال:(المجلس العسكري دا والله العظيم عندو مؤامرة ).

وأضاف محترم بأن كتائب الظل ما زالوا أحراراً طلقاء

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : تحذير من مؤامرة قادمة وإطلاق رصاص على من يهتفون (مدنياااااو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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