الصين تؤكد وقوفها بجانب السودان في المنابر الدولية

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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أكدت مبعوثة الحكومة الصينية للشؤون الأفريقية السفيرة شو جينغهو، يوم الإثنين، اهتمام بلادها بتطورات الأوضاع في السودان، ودعم عملية الانتقال السياسي، وجددت الالتزام بالوقوف بجانب السودان في المنابر الدولية لحماية مصالحه القومية.
والتقت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم، يوم الإثنين، المبعوثة الصينية التي تزور السودان حالياً، وأكدت خلال اللقاء،بحسب الشروق – تقدير السودان للدعم الصيني المستمر في كافة المجالات.
وقدمت إلهام شرحاً حول تشكيل ومهام الحكومة الانتقالية، بالتركيز علي قضيتي السلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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