التاريخ: 19-أغسطس-2019
11 مشاهدة
طالب حزب مؤتمر البجا القومي بوضع الشرق ضمن أولويات المرحلة الانتقالية في شقيها المدني والعسكري، وجأر الحزب بالشكوى من غياب أبناء البجا في التمثيل العسكري، رغم وجودهم في المؤسسة العسكرية، حيث يمثلون كفاءات عالية التأهيل في العسكرية.
وقال حزب مؤتمر البجا القومي، في بيان ممهور بتوقيع رئيسه ضرار أحمد ضرار، بحسب “شبكة الشروق” على نسخة منه، إن عدم تمثيل البجا في المؤسسة العسكرية ينافي عدل السلطة، وأضاف البيان “لماذا تكون هنالك معادلة في السلطة هل هي حكر لفئة شعبية معينة أم امتداد لكل مواطني السودان”.
وأشار البيان إلى أن شرارة الثورة الأولى انطقلت من مدينة بورتسودان، حيث الظلم والتهميش وعدم المشاركة في السلطة، وأن لأبناء شرق السودان مجهودات كبيرة في شتى بقاع السودان.
وطالب البيان بجعل الشرق والإنسان البجاوي ضمن أولويات المرحلة الانتقالية في تقسيم السلطة، دون أي ممثلين لهذا الإقليم عدا إنسانه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “البجا القومي” يشكو غياب أبناء البجا بالتمثيل العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.