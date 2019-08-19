“البجا القومي” يشكو غياب أبناء البجا بالتمثيل العسكري

طالب حزب مؤتمر البجا القومي بوضع الشرق ضمن أولويات المرحلة الانتقالية في شقيها المدني والعسكري، وجأر الحزب بالشكوى من غياب أبناء البجا في التمثيل العسكري، رغم وجودهم في المؤسسة العسكرية، حيث يمثلون كفاءات عالية التأهيل في العسكرية.

Advertisements

وقال حزب مؤتمر البجا القومي، في بيان ممهور بتوقيع رئيسه ضرار أحمد ضرار، بحسب “شبكة الشروق” على نسخة منه، إن عدم تمثيل البجا في المؤسسة العسكرية ينافي عدل السلطة، وأضاف البيان “لماذا تكون هنالك معادلة في السلطة هل هي حكر لفئة شعبية معينة أم امتداد لكل مواطني السودان”.

وأشار البيان إلى أن شرارة الثورة الأولى انطقلت من مدينة بورتسودان، حيث الظلم والتهميش وعدم المشاركة في السلطة، وأن لأبناء شرق السودان مجهودات كبيرة في شتى بقاع السودان.

وطالب البيان بجعل الشرق والإنسان البجاوي ضمن أولويات المرحلة الانتقالية في تقسيم السلطة، دون أي ممثلين لهذا الإقليم عدا إنسانه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)