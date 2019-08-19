الإمارات تعلن استمرار الدعم للسودان

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الإماراتي، د. سلطان بن أحمد بن جابر، يوم الإثنين، دعم بلاده الكامل للاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، مبيناً أن دعمهم للسودان سيتواصل حتى يتحقق مبتغاه .
وقال بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن تاريخ العلاقات بالبلدين طويل ومتجذر، مؤكداً أن موقف الإمارات ثابت وداعم للسودان حتى يتحقق الأمن والاستقرار .
وأوضح جابر أن الانتقال السلمي للسلطة عبر الحوار الوطني هو الطريق الأنجح والضامن الوحيد لتقدم الدول ورفعتها، خاصة أن الفوضى أدت لنتائج كارثية لكثير من شعوب المنطقة، مبيناً أن الإمارات تدعم السودان وشعبه لتأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة وتحقيق مستقبل مشرق .
وأعرب وزير دولة الإمارت عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار بالسودان، موضحاً أن مشاركته في حفل التوقيع تؤكد وقوفهم مع أهل السودان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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