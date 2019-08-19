تحذيرات من اقتراب كويكب “أبوفيس” من الأرض

أثار كويكب “أبوفيس” “إله الفوضى” العملاق الذي يحلق في مسار تصادمي مع الأرض، موجة من التقارير الإخبارية المروعة, وحذّر مؤسس “سبيس إكس”، من أن الأرض لا تملك تقنيات دفاعية تحميها ضد الكويكبات المدمرة، بغض النظر عن مدى خطورة “أبوفيس”.

وردّ إيلون موسك، على تغريدة نشرها صديقه جو روغان، الذي شارك مقالاً إخبارياً حول ما يسمى كويكب “إله الفوضى” من صحيفة “إكسبريس”، على موقع “تويتر” بالقول: “اسم جيد! لن نقلق بشأن هذه الصخرة الفضائية بالتحديد، ولكن صخرة كبيرة ستضرب الأرض في نهاية المطاف، وليس لدينا وسيلة دفاعية في الوقت الحالي”.

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وفي حال ضرب كويكب “أبوفيس”، الذي يأتي بحجم 4 ملاعب كرة قدم تقريباً، الأرض فسيدمرها بقوة 15 ألف سلاح نووي يجري تفجيريها في وقت واحد.

ومع ذلك، يحذر موسك من أن رواية “أبوفيس” بأكملها مبالغ بها بعض الشيء: خلال اقترابه المثير عام 2029، سيصل الكويكب إلى مسافة 37600 كم من كوكبنا، أي عُشر المسافة بين الأرض والقمر. يمكن القول إنه مخيف ولكن ليس نهاية العالم.

وتقول “ناسا” بحسب ما نقلته الشروق – إن “مجتمع أبحاث الكويكب الدولي لا يمكن أن يكون أكثر حماساً”، فيما تصفه وكالة الفضاء الأمريكية بأنه “فرصة رائعة للعلم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)