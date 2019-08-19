التاريخ: 19-أغسطس-2019
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شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير يوم الاثنين 19 أغسطس غياباً ملحوظاً لعدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع التي تضم ثمانين محامياً حضر منهم خمسون فقط حسب قناة الغد حيث أشار مراسلها محي الدين جبريل إلى عدم تمكن معظمهم من حضور الجلسة بسبب التزاحم حيث قال:(هيئة الدفاع تضم في عضويتها نحو ثمانين من المحامين المؤيدين للبشير إلا أن هذه الجلسة حضرها نحو خمسين فقط).
وأوضح جبريل بان رئيس هيئة الدفاع احمد ابراهيم الطاهر تحدث عن كل مايملكه البشير من أموال وممتلكات في تصريحاته عقب الجلسة قائلا: (كل ما يملكه البشير مزرعة شرقي الخرطوم اضافة الى منزل في الخرطوم وقال انه يمتلك حسابين بنكيين فقط بالعملات المحلية احدهما حساب ينزل فيه راتبه التابع لرئاسة الجمهورية وحساب اخر يخص مزرعته التي تنتج الالبان والبيض).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الكشف عن كل ممتلكات المخلوع وغياب كبير لأعضاء هيئة الدفاع في أول جلسة محاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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