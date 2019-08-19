(الصحة): مجهودات الحكومة في دعم الخدمات الصحية أقل من التطلعات

وصف وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار أن المجهودات التي ظلت ترفدها الحكومة في مجال الدعم المادي للخدمات الصحية بالأقل من التطلعات، مقراً بأن المواطن يعاني من توفير الخدمة الصحية.

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وتوقع لدى حديثه في المنبر الإعلامي الدوري حل كثير من المشاكل بعد التوقيع الأخير علي الاتفاق الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقال: إذا أفضى الاتفاق لإيقاف الحرب فإن الموارد الموجهه لها سيكون فيها نصيب لتمويل الصحة، مشدداً على ضرورة توفير مساهمة من الحكومة .

وتوقع الوكيل بحسب الصيحة الآن – زيادة موارد الصحة بعد الاتفاق الأخير وتدفق دعومات خارجية بعد زوال الحصار المفروض على السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)