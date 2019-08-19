السيول تجتاح “الجيلي” شمال الخرطوم

تعرضت مدينة الجيلي (شمال الخرطوم)، صباح يوم الإثنين، إلى سيول عارمة اجتاحت المنطقة من الجهة الشرقية، بعد تهدم جزء من الحاجز الترابي حول المدينة، وأدى ذلك إلى إغراق العديد من المنازل والممتلكات بالأحياء الجنوبية في المدينة.

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وأجبر هذا الأمر عدد من المواطنين إلى مغادرة منازلهم، وذلك لإنقاذ أرواحهم، وأفاد مواطنون من المنطقة بأنه حتى الآن لم تحص حالات وفيات أو إصابات.

واستنجد مواطنو المدينة بحسب سونا – بالمنظمات الطوعية، بضرورة الإسراع في تقديم المواد الإغاثية والإيوائية, مشيرين إلى أن أضراراً بالغة لحقت بهم جراء السيول.

وارتفع منسوب النيل من الناحية الغربية مما يهدد بكارثة إنسانية في المنطقة، ودعا المواطنون جميع الجهات لتقديم المساعدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)