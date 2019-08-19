بن سلمان: استقرار السودان مهم لاستقرار المنطقة

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتفاق الأطراف في السودان بالتاريخي، معتبراً أن استقرار السودان جزء من استقرار المنطقة. وأجرى الأمير اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بالحرية أحمد ربيع.
وهنأ بن سلمان بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، ومتمنياً التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.
وكان وزير الدولة بالخارجية السعودية، عادل الجبير، قال يوم السبت، إن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي لفوضى عارمة في أوساط الشعب السوداني.
وأضاف عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بالخرطوم، أن المملكة تواصل دعمها للسودان، والعمل معه على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً حرص قيادة المملكة على دعم السودان في المرحلة الانتقالية وما بعد الانتقالية.
وأضاف وزير الدولة بالخارجية السعودية “لن ننسى وقوف السودان معنا ضمن تحالف عاصفة الحزم”، مشدداً على أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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