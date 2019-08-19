ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق

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كشفت جولة صحيفة في أسواق ولاية الخرطوم عن ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء، حيث وصل سعر كيلو الضأن 600 جنيه عقب عطلة العيد، وسط شكاوى من التجار من ارتفاع أسعار الخراف التي تجاوزت مبلغ 20 ألف جنيه، وضعف القوة الشرائية بالسوق بسبب غلاء الأسعار وانعدام السيولة وضعف الأجور، بجانب إحجام المواطنين عن الشراء.

وقال صاحب ملحمة أولاد دفع الله بالسوق المركزي بحري محجوب دفع الله، بحسب صحيفة الصيحة – بعد عيد الأضحى شهدت الأسعار ارتفاعاً جنونياً أرجعه لجشع التجار والإقبال الكبير من قبل المواطنين على الشراء بسبب عيد الأضحى وموسم عودة الحجاج من بيت الله الحرام، وأوضح أن سعر كيلو البقري بالعظم وصل إلى 280 جنيهاً بدلاً عن 250 جنيهاً، أما الكيلو الصافي بلغ 360 جنيهاً بدلًا عن 300 جنيه، أما كيلو المفروم بلغ 360 جنيهاً بدلاً عن 300 جنيه، أما أسعار اللحوم البيضاء شهدت أيضا ارتفاعاً ملحوظاً فوصل سعر كيلو الفراخ 240 جنيهاً بدلًا عن 200 جنيه، أما طبق البيض وصل إلى 160 جنيهاً بدلاً عن 120 جنيهاً، وتوقع التجار أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً إذا لم يتم تفرض رقابة على الأسواق والاهتمام بالرعاة والمنتجين وتوفير كل المتطلبات التي تساعد على زيادة الإنتاج والإنتاجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)