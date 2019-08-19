عادل الجبير: السعودية ستقف دوماً إلى جانب الشعب السوداني

أكّد وزير الدولة بوزارة الخارجية السعودية عادل الجبير، أنّ المملكة العربية السعودية، سَتقف دوماً إلى جانب الشعب السوداني ليُحقِّق تطلُّعاته. وقال الجبير في تغريدةٍ على “تويتر”، إنّه تشرّف برئاسة وفد المملكة المُشارك في مَراسم التّوقيع على اتّفاق الخرطوم، وإنّه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقيادات السودانية، وتأكيد المَملكة على موقفها الراسخ في تَحقيق كل ما يؤدي إلى أمان ونماء هذا البلد العزيز، ووصف الجبير الاتفاق الذي وُقِّع في 17 أغسطس الحالي بأنّه “تاريخيٌّ”، وأنّه يُسطّر بأيدي أبناء السُّودان تاريخاً لن ينسى، و”مَا لَمسته خلال هذه الزيارة يُؤكِّد بأنّ اتفاق الخرطوم سيكون بَوّابة عُبُور للمُستقبل”، ونوّه بأنّ “المملكة وقفت وستقف دوماً إلى جانب الشعب السُّوداني الشقيق ليُحقِّق تطلُّعاته وليسود الأمن والاستقرار والوئام في هذا البلد العزيز”.

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