مباشر قطر: عبر تزويد الوفاق بالأسلحة.. أردوغان يواصل تورطه فى ليبيا

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه كعادتها تسعى تركيا لإشعال الحرب فى ليبيا، حيث ذكر الموقع المتخصص فى الشؤون العسكرية والدفاع " آرمى ريكوجنيشن " أن تركيا زودت حكومة الوفاق بأسلحة موجهة بالليزر ؛ لاستخدامها فى مواجهة تقدم الجيش الليبى.



وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الخبير أليكساندر تيموخين أكد أن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة إلى حكومة الوفاق، التى يقف رجب طيب أردوغان إلى جانبها ؛ فى سعيه لمنع تقدم قوات الجيش الشرعية بقيادة خليفة حفتر فى المعارك، حيث أرسل مستشارين ومدربين وأيضا مسلحين من سوريا.



وتابع التقرير:"الأسلحة الجديدة موجهة بنظام بصرى تركى مثبت على هياكل عربات مدرعة، وتستخدم فى تدمير طائرات الاستطلاع، وأكد أليكساندر تيموخين أن هذا النظام " يسمح بفحص الهدف بدقة قبل استهدافه بالليزر وتدميره بالكامل ".



ولفت التقرير إلى أنه رغم الحظر الذى يفرضه مجلس الأمن على ليبيا، فإن الجيش الليبى يتهم أردوغان بخرق هذا الحظر عن طريق دعم قوات حكومة الوفاق عسكريا، فى وقت يستمر فيه القتال بين الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر، فى ضواحى العاصمة طرابلس، وهو ما دفع الجيش الليبى الشرعى لإطلاق تحذيرات ؛ لرفض استمرار دعم تركيا للتشكيلات المتمردة تحت مظلة حكومة الوفاق، ولكن أردوغان أصر على مواصلة دعم الجماعات المتمردة، فى انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن لعام 2011 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.