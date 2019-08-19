اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الجيش الليبي يقصف مرتزقة تشاديين موالين لحكومة طرابلس في الجنوب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الجيش الوطني الليبي، استهداف تجمعات لعناصر تشادية مرتزقة تابعة لحكومة الوفاق في مرزق.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو وجه عدداً من الضربات لقوة حماية الجنوب في مرزق، التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضحت غرفة عمليات الكرامة، أن القوة المستهدفة تضم عناصر من المعارضة التشادية، وفق ما أوردت وكالة "بوابة أفريقيا"، اليوم الإثنين.

ووفقاً لغرفة عمليات الكرامة، أقدمت العصابات التشادية على تهجير لأهالي مرزق وحرق منازلهم، في تطهير عرقي مدعوم من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الوفاق غير الشرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يقصف مرتزقة تشاديين موالين لحكومة طرابلس في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا