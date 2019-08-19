الجيش الليبي يقصف مرتزقة تشاديين موالين لحكومة طرابلس في الجنوب

أكد الجيش الوطني الليبي، استهداف تجمعات لعناصر تشادية مرتزقة تابعة لحكومة الوفاق في مرزق.
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو وجه عدداً من الضربات لقوة حماية الجنوب في مرزق، التابعة لحكومة الوفاق.
وأوضحت غرفة عمليات الكرامة، أن القوة المستهدفة تضم عناصر من المعارضة التشادية، وفق ما أوردت وكالة "بوابة أفريقيا"، اليوم الإثنين.
ووفقاً لغرفة عمليات الكرامة، أقدمت العصابات التشادية على تهجير لأهالي مرزق وحرق منازلهم، في تطهير عرقي مدعوم من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الوفاق غير الشرعية.
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