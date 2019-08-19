شكري وبومبيو يبحثان أزمات ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو مختلف أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وشدد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين، ومقررات الشرعية الدولية.
وتطرق الوزيران خلال اتصال هاتفي إلى سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة، بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
كما تناول الاتصال الأزمات في سوريا، واليمن، وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، واستعرض شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.
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