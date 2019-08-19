الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد x

15:00 شيفيلد يونايتد تشيلسي x

17:30 ليستر سيتي الدوري الإسباني إسبانيول x

19:00 إشبيلية أتلتيكو مدريد x

22:00 خيتافي الدوري الألماني Advertisements آينتراخت فرانكفورت x

15:30 هوفنهايم يونيون برلين x

18:00 لايبزيج الدوري الفرنسي رين x

21:00 باريس سان جيرمان نهائي مونديال اليد للناشئين 2019 مصر x

18:00 ألمانيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيلي تستغيث من اجل انقاذها من السيول الجارفة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.